Avondopening containerparken

De containerparken zijn vanaf 1 april tot 30 september op woensdag langer open.

Van 1 april tot 30 september gelden aangepaste openingsuren voor de containerparken. Op woensdag is er een avondopening tot 20 uur.

Dit zijn de openingsuren vanaf vrijdag :

op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag open van 9 tot 17 uur

op woensdag open van 12 tot 20 uur

op zaterdag open van 8 tot 16 uur

op zon- en feestdagen gesloten

Een uitzondering is het containerpark van Zandvliet. Dat is open op maandag van 13 tot 17 uur en op vrijdag van 9 tot 17 uur. Op woensdag is het containerpark open van 12 tot 20 uur en op zaterdag van 8 tot 16 uur.

Het containerpark van Borgerhout is tijdelijk gesloten voor een grondige facelift tot medio 2018