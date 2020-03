Avonturen Piet Pienter en Bert Bibber worden heruitgegeven in reeks verzamelalbums

Boekenwinkel Kartonnen Dozen in de Draakstraat in de wijk Zurenborg heeft het moeilijk. Kartonnen Dozen is één van de weinige boekenwinkels in de Benelux gespecialiseerd in boeken met een link naar de holebi- en transgendergemeenschap. Maar ondanks de grote interesse in het onderwerp blijkt het draaiende houden van een fysieke boekenwinkel in tijden van online-verkoop niet eenvoudig.