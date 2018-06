Avonturier Marc Sluszny vermist bij duik in Zuid-Frankrijk

Avonturier Marc Sluszny is sinds gisteren vermist na een duikongeval in Font Estramar, in Zuid-Frankrijk.

In de omgeving van het Zuid-Franse Perpignan is de Antwerpse avonturier Marc Sluszny vermist bij een duikongeval. Dat meldt VTM NIEUWS en bevestigde Buitenlandse Zaken intussen..

Woordvoerder Mathieu Branders bevestigt nog dat Buitenlandse Zaken de familie bijstaat en contact houdt met de lokale autoriteiten. Volgens de lokale krant L'Indépendant was de avonturier donderdag met een collega aan het duiken in een diepe poel in Salses-le-Château. Ze zaten op een diepte van 125 meter toen het mis liep. Zijn collega kon volgens de krant in de avond opnieuw naar de oppervlakte komen en de hulpdiensten verwittigen. De veiligheidskabel tussen beide duikers was gebroken onder water, aldus de krant. De hulpdiensten kwamen ter plaatse.

De zoekoperatie is vandaag voortgezet. Marc Sluszny is naast avonturier onder andere ook sportman en auteur. Op zijn website staan verschillende exploten opgelijst, zoals de beklimming van de Annapurna I (8.091 meter) zonder zuurstof in 1997 als lid van de Belgische Himalaya-expeditie. In 2012 verbrak hij nog het wereldrecord Vertical Run door het Belgacom-gebouw in Brussel naar beneden te rennen in een tijd van 15 seconden en 56 honderdsten.