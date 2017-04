AXA Bank opent foto-expo over zorgrobot Zora bij Leef Vzw

Tot de zomer loopt in het hoofdgebouw van AXA Bank in Berchem een gratis foto-expo over de zorgrobot Zora die bij de bewoners van Leef Vzw in Ranst instaat voor dagelijkse animatie en kine-hulp.

De robot is eigendom van AXA Bank en draaide mee in enkele publiciteitscampagnes. Vandaag is de zorgrobot al meer dan een jaar trotse medebewoner bij Leef Vzw in Ranst.

Ter gelegenheid van die eerste verjaardag liep fotograaf Jonathan Vahsen een dag mee in het spoor van Zora. Het resultaat ervan is sinds deze week te zien in het gebouw van AXA Bank in Berchem.