Axel Daeseleire en Rudi Mannaerts in het spoor van Rubens

Binnen twee weken wordt de aftrap gegeven van het stadsfestival 'Antwerpen Barok 2018. Rubens inspireert'. Om de vernieuwde Rubenswandelingen te promoten, neemt acteur en Rubensbewonderaar Axel Daeseleire vandaag de penselen ter hand tijdens een openbare schildersessie op de Groenplaats, in het bijzijn van de Antwerpse schepen voor cultuur Caroline Bastiaens.

Vandaag om 13u30 kunnen voorbijgangers op de Groenplaats in Antwerpen deelnemen aan een open schildersessie onder leiding van kunstschilder Jan Scheirs. Onder het motto 'Rubens inspireert', zullen verschillende schildersezels opgesteld staan rond het standbeeld van Peter Paul Rubens. Wie wil kan zich wagen aan het schilderen van het beeld van Rubens met de Onze-Lieve-Vrouwkathedraal op de achtergrond.

Ook Axel Daeseleire zal zich wagen aan een schilderij. "Als jonge gast werd ik overal meegenomen door mijn vader. Eerst met tegenzin, maar daarna heb ik toch de smaak te pakken gekregen. Nu bezoek ik geregeld kerken in binnen- en buitenland op zoek naar schoonheid." vertelt Axel vol passie. "Ik bezoek ook heel dikwijls de kerken in Antwerpen waar je werken kan bewonderen van Rubens en andere barokschilders in een prachtig decor!".

Wie ook zijn passie wil delen met het grote publiek, is 'rock-'n-rollpastoor' Rudi Mannaerts. Hij wil graag mee de Rubenswandelingen promoten. Een nieuwe wandeling met twee verschillende routes voert je langs de monumentale kerken van Antwerpen. De kathedraal, de Sint-Andrieskerk, de Sint-Carolus Borromeuskerk, de Sint-Jacobskerk en de Sint-Pauluskerk hebben immers allemaal een sterke en onlosmakelijke band met Rubens. De wandelingen vinden plaats in groep met een ervaren gids of met de gratis Antwerp Museum app. Reserveren kan via antwerpenbarok2018.be.

(foto © Belga)