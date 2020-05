De Sint-Rochuskerk in Deurne is opnieuw open. Niet voor misvieringen of een biecht, maar wel om mogelijke corona-patiënten te ontvangen. Geneeskunde voor het Volk mag de ruimte tijdelijk gebruiken om hier testen te doen voor covid-19. De praktijk ligt even verderop in de straat, en die is eerder klein. Zo komen de geteste personen niet in contact met andere patiënten.