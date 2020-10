Gezondheid AZ Klina laat voorlopig geen bezoek meer toe

Het AZ Klina in Brasschaat neemt drastische beslissingen. Vanaf vanavond zijn er géén bezoekers meer welkom in het ziekenhuis. Het aantal besmettingen met COVID-19 is dus ook in de Antwerpse noordrand alsmaar aan het stijgen. Het hospitaal zegt deze strenge maatregel te nemen in het belang van de patiënten en het personeel. En dat voor onbepaalde tijd.