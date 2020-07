AZ Klina maakt wachttijden op Spoed korter met fast track

AZ Klina heeft deze week de fast track in gebruik genomen. Het gaat om een gloednieuwe uitbreiding van de dienst Spoedgevallen met drie behandelruimtes en een wachtzaal. De fast track is er voor patiënten met kleine letsels, voor wie de wachttijden dalen van gemiddeld drie uur tot minder dan een uur.

“Deze uitbreiding was nodig, want met onze spoedgevallendienst botsten we op onze limieten”, zegt hoofdverpleegkundige Marco De Ceuster. “Gemiddeld zien we dagelijks 109 patiënten, waarbij de dringendste gevallen voorrang krijgen. Mensen met kleine letsels - denk aan de klassieke huis-, tuin- en keukenongevallen, verstuikingen en kleine oog- en NKO-problemen - moeten daardoor gemiddeld drie uur wachten alvorens ze geholpen worden, hoewel de behandeling vaak kort duurt. Dat is niet fijn voor deze patiënten, zeker voor mensen met kleine kindjes. Via de fast track worden zij binnen het uur geholpen. Zo creëren we rust op de hele spoedgevallendienst en neemt de drukte in wachtzalen af, wat in coronatijden erg belangrijk is. Op deze manier is het veel aangenamer voor patiënten en ook voor artsen en medewerkers, die meer tijd krijgen om mensen nog beter te informeren. We vermijden ook onbegrip bij patiënten, die soms niet snappen waarom iemand anders voorrang krijgt.”

De fast track telt drie behandelruimtes – de spoedgevallendienst van AZ Klina heeft er nu in totaal negentien. Tot 25 procent van de patiënten kan via de fast track worden behandeld. Extra voordeel: ook voor dringende gevallen komt er op deze manier meer ruimte vrij. “Met deze uitbreiding willen we ons verder profileren als acuut referentieziekenhuis voor het noorden van de provincie Antwerpen”, zegt Christine Cuyt, hoofdarts van AZ Klina.

Graffitikunstenaar SMOK versierde de binnenmuur richting fast track met een prachtige Siamese kempvis.