AZ Klina zoekt vrijwilligers die ‘zorgenvriendjes' willen maken

Zorgenvriendjes zijn zelfgemaakte popjes die de zorgen van kinderen helpen dragen. Sinds kort kunnen kinderen en kleinkinderen van kankerpatiënten in AZ Klina zo’n zorgenvriendje mee naar huis nemen. De eerste popjes hebben al voor veel steun gezorgd en dus zoekt het ziekenhuis vrijwilligers om nog méér zorgenvriendjes te maken.

Zorgenvriendjes zijn gehaakte of genaaide poppetjes, vaak kleine monstertjes. Ze bestaan in alle maten en kleuren, maar hebben 1 ding gemeen: ze helpen kinderen hun zorgen dragen. Zorgen voor bijvoorbeeld een mama of opa die in het ziekenhuis behandeld wordt voor kanker. Want de ziekte is ook voor de betrokken kinderen heftig. Helga Van Laerhoven van het oncologisch begeleidingsteam: “Kinderen schrijven hun zorgen op en steken het in hun zorgenvriendje. Zo creëren ze een scheiding tussen de zorg in hun hoofd en de zorg die hun vriendje heeft overgenomen. Dit letterlijk ‘plaatsen’ helpt hen bij het omgaan met hun zorgen en de bijhorende emoties.”

De eerste zorgenvriendjes in AZ Klina hebben al voor veel steun gezorgd. Een 8-tal kinderen heeft tot nu toe zo’n popje mee naar huis gekregen. Helga: “Achteraf horen we dat ze er ook écht hun zorgen over zieke ouders of grootouders aan kwijt kunnen. Daarom zoeken we vrijwilligers die nog meer zorgenvriendjes willen haken of naaien. Zo kunnen zoveel mogelijk kinderen en kleinkinderen van kankerpatiënten een vriendje mee naar huis nemen.”

Wie graag meedoet kan mailen naar: zorgenvriendjes@klina.be