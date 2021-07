AZ Monica versoepelt bezoekregeling- grote verschillen tussen ziekenhuizen

AZ Monica heeft de bezoekregeling in haar ziekenhuiscampussen versoepeld. Tot nu toe liet het ziekenhuis 1 bezoeker per gehospitaliseerde patiënt per dag toe, maar vanaf deze week hoeft dat niet meer altijd dezelfde persoon te zijn. Patiënten die op consultatie komen in AZ Monica mogen ook weer een begeleider meenemen. Uit rondvraag bij de verschillende ziekenhuizen in onze regio blijkt dat de onderlinge bezoekregels sterk verschillen.