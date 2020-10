Gezondheid AZ Sint-Jozef doet oproep voor extra werkkrachten

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

De ziekenhuizen raken intussen alsmaar voller. Bij het UZA in Edegem is het aantal patiënten op de COVID-afdeling op een week tijd verdubbeld. Bij de ZNA-koepel in Antwerpen hebben ze voor het eerst een patiënt uit Brussel laten overkomen, omdat daar geen plaats meer was. En in het ziekenhuis in Malle gaan ze dan weer op zoek naar extra verplegend personeel om deze nieuwe golf aan te kunnen.