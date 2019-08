AZ-supporters mogen wel naar Brussel afreizen

Supporters van AZ mogen volgende week met een gerust hart naar Brussel komen om er hun ploeg aan te moedigen tegen Antwerp. Dat bevestigde het Brusselse stadsbestuur vandaag.

De fans van Antwerp zijn morgen niet welkom in het Nederlandse Enschede, waar AZ in het stadion van FC Twente de Great Old ontvangt in de play-offs van de Europa League. Volgens burgemeester Onno van Veldhuizen kan de veiligheid onvoldoende worden gewaarborgd.

Voor de terugmatch op 29 augustus in het Koning Boudewijnstadion stelt er zich geen probleem. Antwerp speelde er al op 8 augustus tegen het Tsjechische Viktoria Plzen. 'Uiteraard kunnen de fans van Antwerp en die van Alkmaar hun team komen aanmoedigen', benadrukt de Brusselse burgemeester Philippe Close. 'Brussel zal hen met open armen ontvangen.'

(foto © Belga)