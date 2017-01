Azië centraal op nieuw foodfestival

Op 4 en 5 februari 2017 organiseert Asian Events voor het eerst Azië in Antwerpen, een nieuw foodfestival waarin Azië centraal staat. Liefhebbers van Asian Food worden er verleid door het beste wat de Aziatische keuken te bieden heeft, in een jasje van authentieke Aziatische traditie.



Naast het reguliere programma voor foodlovers en ontdekkingsreizigers, biedt 'Azië in Antwerpen' ook heel wat plezier voor kinderen tijdens het festival. Zo kunnen ze zich uitleven op het springskasteel of zich laten schminken. Er is ook kinderyoga, een workshop bloemen maken uit papier en Thaise parasols beschilderen.



Handen uit de mouwen: Workshops!

Geen Aziatisch festival zonder sushi, geen sushi zonder workshop. Azië in Antwerpen leert de bezoeker de basiskneepjes van de authentieke Japanse sushi aan. Minstens even lekker maar iets minder bekend is ‘foodcarving’. De workshop in deze discipline is er voor iedereen die fruit wil leren omtoveren in echte kunstwerkjes.



Aziatisch kleedje

Tijdens Azië in Antwerpen is de omkadering minstens even belangrijk als het foodaspect. Beide dagen van het festival volgt de ene Aziatische act de andere op. De traditionele leeuwendans mag uiteraard niet ontbreken, maar de bezoeker kan ook van een demonstratie Thaise dans genieten.



Wie voor spektakel komt wordt verwend met luchtacrobatie en een ‘Ninja on Fire’. Op zaterdag is er ter ere van een Balinese feestdag, tijd voor een spiritueel moment, met een Balinese ceremonie. Deze ceremonie wordt op zondag vervangen door de Shangai Jazz band. Meer muziek is er beide dagen met Kecak, een canonkoor dat rekent op enthousiaste deelname van alle bezoekers.



De tijd van het jaar

Geen toeval natuurlijk, de timing van Azië in Antwerpen. Op zaterdag 28 januari vieren de Chinezen hun Chinese nieuwjaar. In dat kader staat het Antwerpse Chinatown in de Van Wesenbekestraat elk jaar in vuur en vlam. Op woensdag 1 februari verjagen de dansende leeuwen de kwade geesten van de lokale winkeliers en horeca. Een spektakel voor liefhebbers en toevallige voorbijgangers.



De leeuwendans staat ook centraal in de gratis Expo ‘Legends of Liondance’ die loopt van 28 januari tot 16 februari in de Permeke bibliotheek op het Antwerpse De Coninckplein, aan de andere kant van Chinatown. Een leeuwendans gaat gepaard met vuurwerk, trommels en een krop sla, maar wat is nu de betekenis van een leeuwendans?



Praktisch

Azië in Antwerpen gaat door op 4 en 5 februari

Wie een ticket aan de kassa koopt, betaalt €15 (VVK €12).