Aziz Hitou keert terug naar FT Antwerpen

In het voetbal kroonde Beerschot Wilrijk zich dit weekend tot kampioen van de eerste amateurliga. Voor de vierde keer op rij pakt het een titel, voor de vierde keer op rij de promotie. Het is een onwaarschijnlijk en uniek verhaal in het Belgische voetbal. In ons nieuws blikken we deze week elke dag terug op die toch wel historische jaren. Maar voor alles begon, was er ook een einde natuurlijk. Het einde van het Beerschot van Patrick Vanoppen. De donkerste periode in de geschiedenis van Beerschot.