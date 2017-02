BABA YEGA sluit tweedaags Theater aan Twater af

Met de regelmaat van de klok maakt Theater aan Twater, het internationaal straattheater- en circusfestival van de Rupelstreek, zijn topacts bekend. Maar de afsluiter van het tweedaags weekend dat op zaterdag 17 en zondag 18 juni plaatsheeft, is toch weer een absolute verrassing: niemand minder dan Belgium’s Got Talent-winnaars Baba Yega, dé hype van het moment.

Theater aan Twater gaat dit jaar tweedaags en brengt in zijn twaalfde jaar opnieuw absolute wereldtoppers naar de Kaai en Heldenplaats in Boom. De artiesten die nu al onder contract liggen komen uit Canada, Duitsland, Australië, Frankrijk, Italië, Spanje, Argentinië, Groot-Brittanië en de Verenigde Staten. Zo komt onder anderen Pogo Fred, vijftienvoudig wereldrecordhouder afgereisd of de prijswinnaars The Flying Dutchmen of Les Vitaminés. Op zaterdag is de slotact Grupo Puja: een wervelend luchtspektakel dat vooral in wereldsteden als Melbourne, Barcelona of eind december nog in Amsterdam te zien was.

“Ook de zondagprogrammatie loopt aardig vol. Gisteren hebben we daar in alle fierheid ook Belgium’s Got Talent-winnaars Baba Yega aan toegevoegd”, zegt programmator Patrick Poppe van de organiserende vzw. “Ze zijn de hype van het moment en spelen op 20 mei hun eerste avondvullende show in Flander’s Expo. Dat ze vier weken later op zondagavond 18 juni om 19u Theater aan Twater afsluiten met de Baba Yega XL-show van een volledig uur is fantastisch nieuws. Nadien blijven ze nog voor een fotosessie en meet ’n greet met hun fans voor hun knuffelend handelsmerk. Met heel veel liefde gaan we de Baba’s verwelkomen.”

“Baba Yega is dan geen straattheater of circus, maar ze zijn wel een schitterende act: daar kan geen twijfel over bestaan. Het is dus een absolute meerwaarde om ze naar ons festival te halen. We hebben overigens een tijdelijke exclusiviteit voor de regio afgedwongen”, zegt Theater aan Twater-voorzitter Peter De Ridder nog. “Eerder boekten we ook al Air Elegance uit Belgium’s Got Talent en het half-Mechels, half-Franse duo Robin Leo, de bronzen medaillewinnaars van het Festival Le Cirque de demain in Parijs, zeg maar de Olympische Spelen van het circus. Het wordt dus een fantastische editie: over twee dagen zullen we immers een 100-tal optredens aanbieden. Mensen gaan ogen te kort komen.”

Theater aan Twater krijgt verder ook een gloednieuw kinderdorp met een tiental workshops, een wereld- en cultuurmarkt en een wereldse foodcorner met lekkers uit de hele wereld. Tegelijk start de vzw een project rond sociaal circus op met Circus Kummelé.

Meer info kan u hier vinden.