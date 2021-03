Nieuws Babbelbanken moeten contact bevorderen in Boechout

Voor een goeie babbel in openlucht moet je in Boechout zijn. De gemeente maakte van een tiental zitbanken zogenaamde "Babbelbanken". De bedoeling is om makkelijker contact te maken. Want Wie op een babbelbank gaat zitten; laat zien open te staan voor een babbeltje...