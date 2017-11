Babbelpunt opnieuw van start

Babbelpunt Kalmthout is een initiatief waarbij anderstaligen aan tafel schuiven met Nederlandstalige vrijwilligers. In kleine groepjes houden we een gezellige babbel over alledaagse zaken, zoals hobby’s, werken, winkelen, tv-programma’s en familie. Zo kunnen anderstaligen hun Nederlands oefenen en nieuwe mensen leren kennen.



Babbelpunt is op zoek naar vrijwilligers om dit initiatief mee te begeleiden. Je hoeft echt niet elke week beschikbaar te zijn of een taalexpert Nederlands te zijn om mee te komen babbelen. Enthousiasme, een gezonde interesse in andere culturen en een vleugje geduld is meer dan genoeg.. Je maakt deel uit van een toffe ploeg vrijwilligers.



Babbelpunt is opnieuw van start gegaan in september, elke dinsdag van 19 tot 20.30 uur (niet tijdens schoolvakanties) in OCMW Kalmthout (Heuvel 39).



Info : 03/620 15 60, sociale.dienst@ocmwkalmthout.be

(bericht en foto : Gemeente Kalmthout)