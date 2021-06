Baby achtergelaten in vondelingenschuif - Bart De Wever is voogd

In Antwerpen is onlangs een baby achtergelaten in de vondelingenschuif van de vzw Moeders voor Moeders. Dat heeft burgemeester Bart De Wever (N-VA) bekendgemaakt. Het gaat om een jongen, die voorlopig de naam Finn kreeg.

Het zou gaan om de eerste baby in de Antwerpse vondelingenschuif dit jaar en zelfs de eerste sinds 2019. In totaal heeft Moeders voor Moeders sinds de oprichting van de schuif in 2000 al 19 pasgeboren vondelingen opgevangen.

De moeder van de nieuwe vondeling heeft zich volgens De Wever voorlopig nog niet gemeld, maar kan dat wel nog steeds doen. In de vondelingenschuif legt Moeders voor Moeders steeds een puzzelstukje dat de persoon die een kind te vondeling legt, kan meenemen om later indien gewenst te gebruiken ter identificatie.

De Wever is als burgemeester voorlopig de officiële voogd van Finn. 'Welkom nieuwe Antwerpenaar, en weet dat je liefdevol bent ontvangen in onze stad', verklaart De Wever alvast op zijn Facebookpagina.