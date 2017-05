Baby geboren tijdens taxirit naar ziekenhuis

Gisterochtend is een baby ter wereld gebracht tijdens de taxirit naar het Sint-Vincentius Ziekenhuis (GZA). Dat meldt taximaatschappij DTM Taxi. Baby, moeder en taxichauffeur stellen het prima.

Voor DTM is het alvast een absolute primeur. “De eerste keer dat we het ziekenhuis niet halen. En dat de bevalling daadwerkelijk op de achterbank in de taxi dient te gebeuren”, bevestigt Gedelegeerd Bestuurder Steve Van Avermaet van DTM TAXI. “Onze chauffeur alsook de mama, Ina Arfaoui uit Deurne, moesten na afloop heel even bekomen. Maar al bij al verliep het allemaal prima. Van de moeder kregen we te horen dat de geboortes van haar drie dochters telkens erg moeizaam verliepen. Daarom dat ze bij de eerste symptomen dacht dat ze nog wel wat tijd had. Niet dus. Iets voor de aankomst bij Sint-Vincentius was het al zover. We gaan vandaag zeker even langs om een bloemetje en onze gelukwensen over te brengen.”