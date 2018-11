Baby-gorilla geboren in Antwerpse Zoo

Na de geboorte van een zebra in Planckendael, is de ooievaar ook langs geweest bij de Zoo van Antwerpen. Vrouwtjesgorilla Mayani is in de nacht van maandag op dinsdag in alle stilte bevallen van een gezonde baby.





De verzorgers ontdekten pas gisterenochtend het nieuwe gezinslid. De babygorilla krijgt een Afrikaanse naam, die zal beginnen met de letter T. Omdat mama Mayani de baby dicht bij zich houdt, is het geslacht van de baby nog niet gekend. De Zoo is heel gelukkig met de geboorte want deze speelt een belangrijke rol in het kweekprogramma voor deze bedreigde diersoort.