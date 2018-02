Baby-olifantje van Kai-Mook heet Tun Kai

Het baby-olifantje van Kai-Mook heeft vandaag in Planckendael haar naam gekregen. Ze heet Tun Kai. Tun betekent zaterdag en Kai verwijst naar mama Kai-Mook. Deze naam werd vandaag tijdens een traditionele Indiase naamgevingsceremonie in haar oor gefluisterd door de Indiase priester Chandra Kant van de tempel BAPS in Antwerpen.

Planckendael vroeg zijn fans om ideetjes voor de naam van dit kleine olifantje en kreeg maar liefst 1 700 suggesties toegestuurd. Uiteindelijk kozen de zes olifantenverzorgers hier de Indiase naam Tun Kai uit. Tun voor zaterdag, de dag dat de baby geboren werd. Kai verwijst naar haar mama, de allerbekendste olifant Kai-Mook. De kinderen van het eerste leerjaar van de Antwerpse Stedelijke Basisschool Willem Tell stonden op de eerste rij toen Tun Kai haar naam kreeg. Volgens de traditie in Kerala, India, krijgt een boreling na zo’n 28 dagen zijn of haar naam ingefluisterd. Ook de peter van Kai-Mook, vice-eersteminister Kris Peeters, was bij dit bijzondere moment.

(bericht en foto : Planckendael - Zoo Antwerpen)