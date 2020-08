Babyboom bij de Cubaanse flamingo's in Antwerpse Zoo

Deze zomer werd een recordaantal flamingokuikens geboren in ZOO Antwerpen. Niet lang nadat Vega en Vida zich een weg doorheen hun ei pikten, kregen de pluizige diertjes het gezelschap van twee nieuwe kuikens: Vista en Viento.

De vier donzige steltenlopers stellen het goed en zetten hun eerste stapjes op het groene gras van het flamingoverblijf. “De introductie in de groep is vlot verlopen”, klinkt het bij de verzorgers.

De vier flamingo’s vormen een uniek kwartet, want nooit eerder waren er tegelijkertijd vier kleintjes in de dierentuin te bewonderen. Meer nog, in 2018 was het bijna dertig jaar geleden dat een flamingokuiken in de ZOO werd geboren. Vorig jaar breidde de kolonie uit met twee kuikens. De groei van de kolonie is onder meer te danken aan de vernieuwing van het flamingoperk en de komst van jonge vogels uit andere dierentuinen. “Deze jonge, geslachtsrijpe dieren bouwden vlijtig aan nesten en legden eieren. Dat werkte stimulerend voor de hele groep”, zegt verzorger Heidi.

(bericht en foto : Zoo Antwerpen)