Babyboom op komst

Veel mensen lijken zich tijdens de eerste lockdown alles behalve verveeld te hebben. Want zo stevenen we begin volgend jaar af op een echte babyboom. Dat stellen ze toch vast in het Sint-Augustinusziekenhuis en die heeft de grootste materniteit van het land.

In Sint-Augustinus verwachten ze voor volgend jaar 400 à 500 geboortes meer dan dit jaar. Da's toch wel opmerkelijk, omdat het aantal geboortes in ons land sinds 2010 in dalende lijn gaat. Maar nu mogen we ons dus opmaken voor een babyboom. Enkele ziekenhuizen kijken al of ze volgend jaar meer vroedvrouwen en verpleegkundigen moeten inzetten.