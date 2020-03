Babyspeciaalzaken toegevoegd aan lijst met essentiële winkels

Babyspeciaalzaken zijn toegevoegd aan de lijst met essentiële winkels. Winkels met basisvoorzieningen voor baby's mogen met andere woorden onder bepaalde voorwaarden opnieuw de deuren openen.

Niet alle babyspeciaalzaken zijn gelukkig met de ingreep. 'Lokale babyspeciaalzaken vrezen voor de gezondheid van hun klanten en het wegvallen van de hinderpremie', zegt Rodrique Tournel van Ciao Bambino Na de verlenging van de coronamaatregelen vrijdag, is ook beslist om aan de lijst met essentiële winkels zoals voedingswinkels, apotheken en krantenwinkels een extra categorie toe te voegen. Voortaan mogen ook 'winkels met basisvoorzieningen voor pasgeborenen' de deuren openen.

Volgens Rodrique Tournel leidt dat tot gemengde reacties in de sector. Lokale ondernemers staan volgens hem niet echt te springen om hun zaak te heropenen. Volgens Tournel vragen veel ondernemers zich af of een bezoek aan een babywinkel echt een 'essentiële verplaatsing' is. 'Natuurlijk kan je in je winkel zelf de nodige maatregelen nemen. Handgel gebruiken, een maximum aantal klanten toelaten,... Maar op dit moment is het risico op besmetting gewoon te groot.