Op vrijdag 8 en zaterdag 9 oktober komt Little Amal, een reuzenpop die een Syrisch vluchtelingenmeisje verpersoonlijkt, naar Antwerpen. Op 11 september was de reuzin nog in het Vaticaan op audiëntie bij paus Franciscus. Met het project Little Amal willen theatergezelschappen Good Chance en Handspring Puppet Company aandacht vragen voor het lot van jonge vluchtelingen, die vaak gescheiden zijn van hun ouders en familie. De 3,5 meter grote pop maakt een reis van 8.000 kilometer door Europa. Ze werd ook ontvangen door paus Franciscus in het Vaticaan. Theatermaker Hussein Al-Khalidi regisseert de doortocht van Amal in Antwerpen. Hij werkte als acteur en regisseur in Irak tot hij in 2015 naar België vluchtte. Vanuit zijn eigen ervaringen en fantasie gidst hij Little Amal door de stad, samen met stad Antwerpen en het district Borgerhout, hetpaleis, Atlas, het Red Star Line Museum, De Reuskens van Borgerhout, de schoolkinderen van De Kleine Jacob en De Zevensprong, Zahra Eljadid, Madam Fortuna en Etoile Mécanique. Op vrijdag 8 oktober om 18.30 komt de reuzin aan in Antwerpen. Ze zal passeren langs het Operaplein en Theaterplein. Op zaterdag 9 oktober is er een ontmoeting met 'De Reuskens van Borgerhout' tijdens het slot van de Reuzenstoet op het Moorkensplein. Ze is ook aanwezig op 'Atlas op het Plein', het jaarlijkse ontmoetingsfeest van Atlas, integratie en inburgering Antwerpen, en maakt een wandeling over de Turnhoutsebaan.