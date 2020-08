De scholen bereiden zich ondertussen intensief voor, want vanaf 1 september kunnen alle leerlingen terug naar school. Van afstandsonderwijs is dus in eerste instantie nog geen sprake. Door de onduidelijkheid en wisselende maatregelen is die voorbereiding niet evident voor de scholen. Bij het Xaveriuscollege in Borgerhout zoeken ze naar een systeem om de start van het nieuwe schooljaar voor alle leerlingen zo vlot mogelijk te laten verlopen.