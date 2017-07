Badboot wordt drijvend kantoor

Een deel van de badboot krijgt een tweede leven. Het Antwerpse reclamebureau Friendship neemt er volgende maand z'n intrek in.



In september van 2015 zonk het zwembad-gedeelte van de badboot nog naar de bodem van het Kattendijkdok, maar het is het niet gezonken horeca-gedeelte dat het reclamebureau nu wil omtoveren tot hoofdkantoor. De boot verhuisde al naar het Willemdok met zicht op het MAS, maar ondergaat nog een grondige renovatie. Twee grote rietvelden worden bovendien geïnstalleerd die het water uit de dokken zullen filteren en de boot zo zelfvoorzienend moeten maken. De Friendship wordt het eerste drijvende kantoor van Vlaanderen