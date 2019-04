Baggeraar Deme voor derde keer 'aantrekkelijkste werkgever'

Baggeraar Deme uit Zwijndrecht mag zich opnieuw de aantrekkelijkste werkgever van het land noemen.

Het is al de derde keer dat Deme die prijs van dienstverlener Randstad krijgt. Randstad bevroeg 14.000 mensen over de aantrekkelijkheid van de grootste werkgevers in ons land. En bijna 56 procent van de mensen die Deme kennen, zeggen graag voor het bedrijf te willen werken. Deme klopt daarmee Janssen Pharmaceutica en sectorgenoot Jan De Nul.