Bakfietsen zijn booming business. Op amper 2 jaar tijd is de hele markt getransformeerd. Vroeger zagen we ze zelden of nooit rijden, en nu zijn bakfietsen een prominent deel van het verkeer. Op het Eilandje in Antwerpen vond vandaag een bakfietsfestival plaats. Daar konden gezinnen én bedrijven alle mogelijke bakfietsen eens uittesten.