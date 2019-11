Bakkerij Dellafaille opent in filiaal in het sluishuisje aan de Nassaubrug aan het MAS.

Het Bedieningshuisje is een gebouw in art-nouveaustijl van 1902. het wordt niet meer gebruikt sinds eind 1974. Maar daar komt dus nu verandering in als Bakkerij Dellafaille er zijn intrek zal nemen. De opening is voorzien eind november.