Het wijkteam van de Handelstraat kon dit weekend twee fietsdieven bij de kraag vatten. De twee bleken illegaal in ons land te verblijven. De racefiets stond bovendien geseind als gestolen. De man met de fiets had ook nog eens 1 100 euro cash op zak, naar eigen zeggen had hij dit verdiend met zwartwerk. De fiets werd teruggegeven aan de eigenaar, het geld werd in opdracht van het parket in beslag genomen. Het wijkteam van Berchem kreeg een tip dat er in de Uitbreidingsstraat enkele fietsen werden achtergelaten. De inspecteurs troffen er een gegraveerde fiets aan die geseind stond als gestolen. De eigenaar werd gecontacteerd en herenigd met zijn fiets.