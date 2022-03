Bakkerij in Merksem dicht wegens zoveelste inbreuk

Tijdens een controle met de RSZ op maandag trof het wijkteam van Merksem van de Antwerpse politie een zwartwerkster aan in een bakkerij in de buurt van de Bredabaan. De bakkerij liep de voorbije twee jaar al 4 keer eerder tegen de lamp en werd daarom in opdracht van het arbeidsauditoraat verzegeld. De eigenaar kreeg wel nog de kans om bederfbare etenswaren te verwijderen. De winkel bleek ook niet in orde met de brandveiligheid.

In een gsm-winkel trof het team nog enkele namaakproducten aan en in een café was er iemand in het zwart aan het werk.

Ook in de omgeving van het Koningin Astridplein controleerde het wijkteam samen met de sociale inspectie. In 12 handelszaken werden 6 zwartwerkers aangetroffen.