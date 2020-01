Bijzonder bezoek in de Koningin Elisabethzaal gisteravond. Rob De Nijs stond daar op het podium en dat was de eerste keer dat hij in Antwerpen stond sinds hij bekendmaakte dat hij de ziekte van Parkinson heeft. De Nijs denkt nu aan zijn pensioen. Maar het laatste optreden in Antwerpen was de show in de Elisabethzaal nog niet. Nee, Rob De Nijs komt begin volgend jaar nog één keer terug. Dan staat hij voor het eerst in zijn carrière van meer dan 60 jaar in het Sportpaleis.