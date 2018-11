Balls & Glory wint prijs voor beste winkelconcept van het jaar

Restaurant en foodtruck Balls & Glory heeft de Mercurius-prijs gewonnen. Dat is een prijs voor het beste winkelconcept van het jaar. In Antwerpen is er een restaurant op het Eilandje.



Chef kok Wim Ballieu serveert er, zoals de naam het zegt, ballen op uw bord. Bij Balls & Glory kan je terecht voor een snelle hap, maar wel kwalitatief eten en dus geen fastfood. Volgens de jury is Balls & Glory in een paar jaar uitgegroeid tot een uitstekend winkelconcept. Nu Balls & Glory de Vlaamse markt heeft veroverd, is het klaar om ook in het buitenland door te breken.