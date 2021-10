Het KMI signaleert ongunstige voorwaarden wat betreft het gebruik van waterverwarmingstoestellen en van vuurhaarden bij het verwarmen van lokalen. Gelieve zeer oplettend te zijn bij symptomen als 'hoofdpijn' of 'neiging tot braken', want die kunnen een gevolg zijn van CO­-intoxicatie. We krijgen zondagmiddag rustig en droog najaarsweer met eerst vrij veel zon, later meer wolken vanuit het noordwesten. De maxima gaan van 10 tot 15 graden en er is weinig wind. Zondagavond zijn er tijdelijk meer wolken in het centrum en het zuiden. De nacht van zondag op maandag is helder tot licht bewolkt. De minima gaan van ­-2 tot 6 graden. Maandag is het zonnig met hoge wolkenvelden. In de late namiddag krijgen we toenemende bewolking in het westen. Het is zeer zacht bij maxima van 14 tot lokaal zelfs 19 graden. Dinsdag krijgen we eerst wat lichte regen en veel wolken, later is het droger met brede opklaringen. De maxima liggen rond 20 graden in het centrum. Woensdag is het winderig met vooral in de namiddag neerslag, de maxima blijven hetzelfde. Vanaf donderdag wordt het gevoelig frisser en winderig met af en toe regen of een bui. De maxima dalen naar 15 graden in het centrum. Vrijdag stroomt onstabiele en koele, van oorsprong polaire lucht, naar onze streken en wordt het nog wat frisser. Foto Belga