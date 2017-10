Bamboe constructie Europalia Indonesia aan het MAS raakt niet tijdig klaar

Het cultuurfestival Europalia bouwt in het Bonapartedok, naast het MAS, een tijdelijk drijvend platform.

Een gigantische installatie van bamboe zou dat moeten worden. Bedoeling is dat bezoekers daar vanaf morgen kennis kunnen maken met het gastland Indonesiƫ. Maar de constructie van bamboe is nu door problemen stopgezet. Op dit moment is er nog niet meer duidelijk over wat er precies fout zou lopen. De officiƫle opening gaat morgen wellicht niet door. En de tentoonstellingen en andere culturele evenementen zullen pas later kunnen plaatsvinden