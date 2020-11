Bar mitswa en Joods trouwfeest met bijna 100 personen stilgelegd

De Antwerpse lokale politie heeft dinsdagavond twee grote feesten stilgelegd in de joodse wijk. In totaal waren net geen 100 personen aanwezig. Het zou gaan over een bar mitswa en een joods trouwfeest.



In een feestzaal aan de Isabellalei waren 57 personen aanwezig, in een gebouw in de Van Leriusstraat 42. Telkens was er ook eten en drank voorzien. Bij beide feesten, die duidelijk de coronamaatregelen schonden, kreeg de politie weinig medewerking van de aanwezigen.

In de feestzaal aan de Isabellalei moesten de agenten enkele aanwezigen uit dozen halen waar ze zich hadden verstopt. Ze troffen er tijdens een doorzoeking van het gebouw ook iemand aan die illegaal in het land verbleef.

In de Van Leriusstraat sloten de feestvierders zelfs de deuren toen ze de politie zagen arriveren. De politie zag zich genoodzaakt om een deur te forceren en over een muur te klauteren om de zaal te kunnen betreden. Ook daar zaten een aantal aanwezigen vervolgens nog verstopt, onder meer in de toiletten.

Alle meerderjarige aanwezigen die de politie aantrof werden geïdentificeerd en er werd proces-verbaal opgesteld met het oog op een onmiddellijke dagvaarding, zoals het Antwerpse parket sinds kort voorschrijft voor lockdownfeestjes omdat die een gevaar vormen voor de volksgezondheid. De feestvierders moesten uiteraard ook huiswaarts keren.



(Bron: Belga)

(Themabeeld: © politie Antwerpen)