BAR4 in Mortsel stopt ermee

De populaire zomerbar BAR4 in Mortsel houdt er na deze zomer mee op. De eigenaars zeggen totaal moegestreden te zijn tegen de stedelijke administraties.

Ze baten de zomerbar in Fort 4 al jaren uit, maar de relatie met de stad vertroebelde. Hoewel de uitbaters van Bar 4 nog een vergunning hadden tot en met 2020, kwam er vorig jaar een kink in de kabel. Er was een negatieve evaluatie en daarom besliste de stad om een oproep te lanceren naar nieuwe kandidaat-uitbaters. Dat leidde tot een storm van protest. Het huidige team mocht wel opnieuw z'n kans wagen, maar nu besliste het toch om de handdoek te gooien omdat ze naar eigen zeggen helemaal op zijn. Meer hierover straks in ons avondnieuws.