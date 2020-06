Barbecue met 80 personen loopt uit de hand

In Lint is gisteravond een barbecue met 80 aanwezigen stilgelegd. Buurtbewoners zagen grote groepen genodigden toekomen aan een alleenstaand huis met een hangar.

Ze verwittigden de burgemeester en de politie. Twee patrouilles legden het verjaardagsfeestje stil. Maar de aanwezigen begonnen plots onderling in kleine groepjes met elkaar te vechten tot op de straat. Het is niet duidelijk waarover die ruzie ging. Er kwam versterking van de politiezones Minos, Lier en Rupel. 7 onruststokers werden opgepakt en kregen een coronapv. Ze zijn vanmorgen vrijgelaten. De vrouwelijke aanwezigen zijn de avond zelf nog met de trein teruggekeerd naar Brussel. De Antwerpse eigenaar van het huis in Lint had het pand voor de gelegenheid verhuurd. Volgens de organisator was het de bedoeling om met niet meer dan 15 aanwezig te zijn, maar is het uit de hand gelopen na een post op Facebook.

