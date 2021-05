Even opschudding in het vaccinatiecentrum in Lint, in de AED Studios. Er was een melding van een mogelijk gewapende man die in de buurt rondhing. De politie nam de melding ernstig en plaatste het centrum tijdelijk in lockdown. Al snel bleek het te gaan om een verzamelaar van airsoftwapens, die in de buurt had afgesproken met een collega om die te verkopen. De verdachte man werd na een sweeping teruggevonden. Het ging dus niet om strafbare feiten. Intussen is het vaccinatiecentrum weer vrijgegeven. Ze gaan opnieuw veilig verder met de vaccinaties.