Bart De Pauw krijgt geen inzage in klachten over vermeend grensoverschrijdend gedrag

Televisiemaker Bart De Pauw mag de meldingen over vermeend grensoverschrijdend gedrag aan de preventieadviseur van de VRT niet inkijken. 'De kamer van inbeschuldigingstelling heeft geoordeeld dat deze meldingen onder het beroepsgeheim van de preventieadviseur vallen', zegt Luc De Mot, woordvoerder van het Antwerpse parket-generaal.

Bart De Pauw kwam op 9 november 2017 met een videoboodschap naar buiten waarin hij meldde dat de VRT de samenwerking had stop gezet. Er waren anonieme meldingen binnengekomen over ongepast gedrag van de televisiemaker. Hij benadrukte dat het niet over fysieke aanrandingen ging, maar eerder om flirterige sms'jes.

Twee dagen later werd er een huiszoeking uitgevoerd in de gebouwen van de VRT. Er werd daarbij een verzegelde omslag in beslag genomen met daarin getuigenissen van vrouwen, die over het gedrag van Bart De Pauw geklaagd hadden bij de preventieadviseur. De advocaat van de televisiemaker vroeg vorig jaar aan de onderzoeksrechter om die omslag te mogen inkijken. Hij wilde nakijken of er geen verschil zat tussen de meldingen en de verklaringen die nadien werden afgelegd. De VRT verzette zich daartegen omdat de inhoud onder het beroepsgeheim van de preventieadviseur valt. De KI heeft de VRT vrijdag gelijk gegeven. 'Die meldingen vallen onder het beroepsgeheim van de preventieadviseur. De KI oordeelde dat als de verdediging die meldingen zou mogen inkijken, er in de toekomst niemand nog geneigd zou zijn om met informatie naar de preventieadviseur te stappen.

De omslag blijft dus verzegeld en zal op de griffie worden neergelegd', zegt Luc De Mot. De weigering tot inzage maakt volgens de KI ook geen schending uit van de rechten van verdediging. 'De stukken vormen geen onmisbare schakel in het debat dat later gevoerd zal worden of er voldoende bezwaren zijn om mijnheer De Pauw naar de rechtbank te verwijzen', aldus de woordvoerder van het parket-generaal.