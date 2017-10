Bart De Wever : "aantal tuchtsancties verviervoudigd"

Antwerps burgemeester Bart De Wever is tevreden dat intern toezicht heeft gezorgd voor het ontdekken van agenten die gokken. Er wordt benadrukt dat het aantal tuchtsancties is verviervoudigd.

Een aantal agenten zouden voor het gokken de identiteit van derden hebben gebruikt. Hoewel Antwerps burgemeester De Wever als tuchtoverheid niet inhoudelijk kan reageren op de gebeurtenissen, is hij toch tevreden over het toezicht, zo wordt door zijn kabinet gemeld. "Het is een zeer goede zaak dat de vermeende feiten, die teruggaan tot 2011, opnieuw door de dienst intern toezicht van de lokale politie zelf aan het licht komen. De Kansspelcommissie geeft ook aan dat dit wellicht geen louter Antwerps fenomeen is", klinkt het.

De Wever zegt het volle vertrouwen te hebben in de grondigheid waarmee het onderzoek wordt gevoerd. "Het aantal tuchtsancties bij de politie is onder dit bestuur trouwens meer dan verviervoudigd. Dat geeft het belang aan dat wij geven aan de integriteit van ons korps. De Antwerpenaar heeft daar ook recht op", klinkt het nog vanuit zijn kabinet. In 2012 werden er 17 tuchtsancties getroffen tegen Antwerpse agenten en in 2013 19. In 2014 ging het om 32 sancties, in 2015 60 en in 2016 76. Voor 2017 staat de teller voorlopig op 49 sancties uit afgesloten dossiers.

(foto : Belga)