Nieuws Bart De Wever boos: "Een overheid die haar burgers niet kan beschermen is geen overheid"

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Burgemeester Bart De Wever is boos. In september verdwijnen de militairen uit de Joodse wijk in Antwerpen. Dat was al een tijd geweten, maar de federale regering maakt nu geen extra middelen vrij om de bewaking verder te organiseren, en dat was wel beloofd, zegt De Wever. Het is nu aan de lokale Antwerpse politie om de Antwerpse joden te beschermen, maar dat is dan ten koste van de criminaliteits-bestrijding in de stad.