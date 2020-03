Na een vergadering met de lokale crisiscel doet de Antwerpse burgemeester Bart De Wever een oproep naar de federale regering. Hij vraagt om bij de opgelegde maatregelen om de redelijkheid te gebruiken. Opdat niet iemand die even op een bankje rust wordt weggestuurd door de politie. De Wever vraagt ook om GAS-boetes in te voeren voor wie wel hardnekkig de regels overtreedt. Zeker met de paasvakantie in het vooruitzicht.