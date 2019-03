400 miljoen euro gaat Vlaanderen investeren in onderzoek naar innoverende technologie om co2 uitstoot te verminderen, op te vangen en te hergebruiken. De ambitie is om Vlaanderen tegen 2050 CO2-neutraal te maken en zo de klimaatverandering tegen te gaan. De chemische sector is in Vlaanderen een van de grootste bronnen van CO2-uitstoot. Zij gaat dan ook een centrale rol spelen in de concrete uitwerking van het innovatieprogramma.