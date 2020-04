Bart De Wever: "Ik hoop dat er in hel speciale plek is voor sluikstorters"

Zowat 44 procent van de Belgen vinden dat de media te veel aandacht besteden aan het coronavirus. Dat blijkt uit een onderzoek van het peilingbureau Dedicated bij 1.500 Belgen. Het onderzoek toont wel aan dat Belgen over het algemeen veel vaker een beroep doen op televisiejournaals, kranten en nieuwssites dan voor de coronacrisis. Het peilingbureau Dedicated peilde tussen 10 en 14 april online bij 1.500 landgenoten tussen 15 en 75 jaar naar het mediagebruik tijdens de coronacrisis. Daaruit blijkt - weinig verrassend - dat Belgen tijdens de lockdown-light massaal het nieuws volgen. Twee op drie Belgen geeft aan vaker of zelfs veel vaker nieuwsmedia allerhande te consulteren dan voor de uitbraak van het coronavirus. Televisie is voor bijna één op de twee het belangrijkste medium om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Ook kranten trekken meer lezers sinds het begin van de coronalockdown. Vooral online is dat het geval: iets minder dan de helft van de Belgen geeft aan meer online kranten te lezen, 18 procent consulteert ook vaker papieren kranten. De helft van de bevraagde Belgen geeft aan vaker nieuwssites te bezoeken. Tijdschriften doen het in vergelijking wat minder goed: 16 procent van de respondenten surft vaker naar online magazines, 10 procent neemt vaker een papieren tijdschrift in handen. Jongeren gebruiken dan weer vaker sociale media als Facebook, Twitter of Instagram om het nieuws te volgen: 59 procent van de jongeren geeft dat aan, tegenover ongeveer 33 procent bij de gemiddelde Belg. Maar dat gaat niet ten koste van de traditionele media: jongeren geven een ongeveer even groot meerverbruik van televisienieuws, kranten en nieuwssites aan als Belgen in andere leeftijdscategorieën. Belgen volgen dus vaker de media, en meer dan 8 op de 10 zegt ook tevreden te zijn over de kwaliteit van de berichtgeving, maar toch geeft 44 procent wel aan dat de media te veel aandacht besteden aan het coronavirus en de quarantaine. In Vlaanderen gaat het om ruim een derde. Twee op de drie Belgen wil meer informatie over gezondheid en welzijn en economie en werkgelegenheid, de helft zou meer willen lezen en zien over milieu en klimaat en ongeveer een kwart wil meer weten over vakantie en reizen. Ook de Belgische politiek en Europese thema's komen voor ongeveer een derde van de respondenten op dit moment te weinig aan bod.