Bart De Wever legt de synagoge in de Van Spangenstraat vier weken sluiting op

Antwerps burgemeester Bart De Wever heeft de synagoge in de Van Spangenstraat vier weken bestuurlijke sluiting opgelegd, nadat de politie daar meermaals inbreuken op de coronaregels vaststelde. Het synagogebestuur had intussen zelf al beslist om tijdelijk te sluiten, maar De Wever laat weten dat hij de procedure volgt en ook zelf een sluiting oplegt.

De politie deed de afgelopen weken meerdere interventies in de synagoge in de Van Spangenstraat. Daarbij werden diverse inbreuken vastgesteld tegen de coronamaatregelen, waaronder het niet respecteren van het samenscholingsverbod en het niet naleven van de geldende medische- en hygiënevoorschriften voor de bestrijding van de pandemie. Op basis daarvan heeft De Wever vandaag het 'onvermijdelijke gevolg' bekrachtigd om de synagoge gedurende vier weken een bestuurlijke sluiting op te leggen.

'Dat het synagogebestuur zelf het initiatief nam om tijdelijk de deuren te sluiten, was een positief signaal', zegt De Wever. 'Maar daarnaast moeten ook de bestuurlijke procedures uitgevoerd worden die volgen na politionele vaststellingen. Het is jammer dat ik opnieuw een maatregel moet nemen tegen een religieuze instelling in onze stad, maar de wet geldt voor iedereen.' 'Onze gezondheid staat voorop. Ik blijf in goede dialoog met alle gemeenschappen in onze stad om deze situaties te vermijden. Het is daarom ook een goede zaak dat het laatste ministeriële besluit helder is.'