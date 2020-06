De Antwerpse OVLD- politica Sihame El Kaouakibi hekelt de beslissing van de Vlaamse regering om voorlopig geen praktijktesten in te voeren in Vlaanderen. Daarbij wordt nagegaan of verhuurders en werkgevers mensen met een migratie-achtergrond weigeren. In een vlammend betoog op sociale media richt het Vlaams parlementslid zich tot haar collega’s en die van de coalitiepartners.