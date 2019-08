Dat Bart De Wever in Antwerpen blijft als burgemeester is goed voor de verdere uitvoering van het bestuursakkoord. Dat zegt coalitiepartner Open Vld. Bij de socialisten, die ook mee deel uitmaken van het stadsbestuur, wil voorlopig niemand reageren. Daar is het vooral uitkijken naar de sociale accenten. Die zijn in de Vlaams startnota helemaal anders dan wat er in de stad is afgesproken.