Bart De Wever: "Stilleggen Oosterweelwerken zou dramatische vergissing zijn"

Antwerps burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever zegt dat het (tijdelijk) stilleggen van de Oosterweelwerken een dramatische vergissing zou zijn. Hij reageert daarmee op uitspraken van CD&V-voorzitter Joachim Coens in De Ochtend op Radio 1. Coens pleit voor het stilleggen van de Oosterweelwerken zolang er geen duidelijkheid is over de PFOS-vervuiling.

Volgens De Wever zou dat een dramatische vergissing zijn: "We zijn overtuigd dat Lantis als een goede huisvader de vervuilde grond met de meest moderne middelen beheert", aldus De Wever. "Bovendien wordt dankzij de werf het grondwater gesaneerd en de meest vervuilde facties grond veilig gesteld. De werf onderging meerdere, strenge inspecties. Zelfs het groene bestuur van Zwijndrecht uitte in 2019 nog zijn tevredenheid over de aanpak. Het stilleggen van het grootste mobiliteits-, leefbaarheids-, klimaat- en gezondheidsproject van deze eeuw zou dus een dramatische vergissing zijn voor milieu en volksgezondheid, zoals ook toxicologen en actiegroepen beaamden", besluit De Wever.

(Foto: © Belga)